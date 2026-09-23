“Gerçekler önlükle örtülmüyor!” diyen Eğitim-İş, Çorum’da alanlara çıkıyor.

Manisa’da yaşanan ve okul güvenliğini bir kez daha tartışmalı hale getiren öğrencilere yönelik silahlı saldırı olayını protesto eden Eğitim-İş, Çorum’da eylem ve kitlesel basın açıklaması yapacak.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel’in verdiği bilgiye göre; bugün (23 Eylül 2026 Çarşamba günü) saat 18.00’de Atatürk Anıtı’nda toplanacak olan eğitimciler ve vatandaşlar, Saat Kulesi’ne kadar yürüyüş yapacak. Yürüyüşün ardından saat 18.30’da kitlesel basın açıklaması yapılacak.

Eğitim-İş Çorum Şube yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Manisa’da yaşanan ve hepimizi derinden sarsan acı olayın ardından, eğitimdeki ihmallere, liyakatsizliğe ve giderek büyüyen sorunlara karşı sessiz kalmıyoruz. Öğrencilerimiz ve eğitim emekçileri için hayati önem taşıyan "Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim" talebimizi en güçlü şekilde dile getirmek amacıyla Çorum’dan sesimizi yükseltiyoruz.

Eğitim-öğretim yılı başında yetkililere "Bu önlüklerle eğitimin gerçeklerini ve sorumluluğunuzu örtemezsiniz" demiştik. Bugün ne yazık ki haklılığımızı bir kez daha acı bir tecrübeyle görüyoruz. Sorumluluklarını yerine getirmeyenlere inat, "Gerçekler önlükle örtülmüyor!" diyerek beyaz önlüklerimizi yere bırakacağımız güçlü bir itirazı hayata geçiriyoruz.

KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASINA DAVET:

Okullarımızın güvenli, eğitim ortamlarımızın sağlıklı olması sadece eğitim emekçilerinin değil; velilerimizin, çocuklarımızın ve tüm toplumun ortak meselesidir. Bu haklı isyanımıza ses katmak, çocuklarımızın geleceğine ve eğitim emekçilerinin yaşam hakkına sahip çıkmak için; tüm Çorum halkını, kıymetli velilerimizi, siyasi partilerin temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını ve demokratik kitle örgütlerini düzenleyeceğimiz yürüyüşe ve basın açıklamasına omuz vermeye davet ediyoruz. Güvenli okullar, sağlıklı eğitim ortamları için yan yana, omuz omuzayız! Gelin, bu haklı talebimizi hep birlikte, en gür sesimizle haykıralım.”

Muhabir: Haber Merkezi