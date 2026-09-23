Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlar üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Fonlar, İstanbul Borsası, köprü ve otoyol özelleştirmeleri ile ekonomik politikalar hakkında çeşitli iddialar ortaya atan Damar, “Bütün bu operasyonlar, bütün bu kavgalar, bütün bu gündem cambazlıkları köprülerin ve otoyolların özelleştirilmesini unutturmak için mi?” diye sordu.

Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada Türkiye gündeminde son dönemde yaşanan operasyonlar ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Damar, ülkedeki gelişmeleri geçmişte yayınlanan “Yalan Rüzgarı” dizisine benzeterek, yaşanan olaylar nedeniyle “kimin eli kimin cebinde belli değil” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Son dönemde uyuşturucu soruşturmaları, fonlar ve İstanbul Borsası üzerinden yaşanan gelişmelere dikkat çeken Damar, özellikle borsa ve fonlarda zarar gören küçük yatırımcıların durumunun da gündeme alınması gerektiğini söyledi.

“FONLARIN ALTINDA KİM VAR?”

Maliye ve Hazine Bakanlığı ile ilgili kurumların görevlerine ilişkin eleştirilerde bulunan Damar, açıklamasında özellikle fonların yönetimine ilişkin sorular yöneltti.

Damar, “Fonların altında kim var? Açıklayın!” diyerek, fonları yönetenlerin ve bu kaynaklara hükmedenlerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini savundu.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÖZELLEŞTİRMELERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Açıklamasında köprü ve otoyolların özelleştirilmesi konusuna da değinen Damar, bu tür işlemlerin kamuoyunun gündeminden uzaklaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Köprü ve yolların vatandaşların vergileri ve alın teriyle yapıldığını savunan Damar, “Siz şimdi hem geçenden, hem geçmeyenden para aldınız, doymadınız, şimdi de tapusunu satıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Damar, özelleştirme politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Bu özelleştirme değil, bu yağmadır. Bu ekonomi değil, bu soygundur” dedi.

Demokrat Parti olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Damar, “O fonların altındaki isimleri açıklayana kadar, o köprüleri kime peşkeş çektiğinizi söyleyene kadar peşinizdeyiz. Bu vatan satılık değildir” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi