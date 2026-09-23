Birlik toplantı salonunda yapılan toplantıya Ziraat Bankası Bölge Başkanı Kahraman Turcan, bankanın merkez ve ilçe şube müdürleri ile Birlik Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, yerel üreticilerin sürdürülebilir üretimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” ele alındı. Ziraat Bankası ile Birlik arasında daha önce imzalanan protokol kapsamında güncellemeye gidilerek, proje çerçevesinde üreticilere kullandırılabilecek kredi üst limitinin 3 milyon liraya çıkarıldığı duyuruldu.

“İŞİM ZİRAAT KREDİSİ”

Görüşmelerde ayrıca Birlik üyelerinin faydalanabileceği bir diğer finansman seçeneği olan “İşim Ziraat Kredisi” hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Üst limiti 5 milyon lira olarak belirlenen kredi için başvuruların Ziraat Çiftçi Platformu üzerinden yürütüleceği aktarıldı.

Söz konusu finansman desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler için aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı:

“En az 1 yıldır hayvancılık faaliyetini sürdürüyor olmak. En az 6 aydır Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne süt teslimatı yapıyor olmak. İşletme kapasitesinin 50 başın altında bulunması”

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından toplantının ardından yapılan açıklamada, “Çorum hayvancılığının gelişimi için sağladıkları katkılardan ve nazik ziyaretlerinden ötürü Ziraat Bankası Bölge Başkanı Kahraman Turcan başta olmak üzere tüm şube müdürlerimize üyelerimiz adına teşekkür ederiz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi