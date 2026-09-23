Çepni Mahallesi’nde hizmete giren yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, doktorlu ekip ile bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracak. İstasyon; Çepni, Akkent TOKİ, stadyum ve sanayi bölgesindeki acil vakalara daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak.

Çorum’da acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulması amacıyla sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Çepni Mahallesi’nde doktorlu olarak hizmet verecek yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından 31 Mart 2026 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve yapımı tamamlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen hizmet binasında faaliyetlerine başlayan istasyon, modern fiziki yapısı ve teknik altyapısıyla bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

GENİŞ BİR BÖLGEYE HİZMET VERECEK

Çepni Mahallesi’nde hizmete giren istasyonun konumu, geniş bir bölgeye hızlı ulaşım imkânı sunuyor. Yeni istasyon sayesinde Çepni Mahallesi’nin yanı sıra Akkent TOKİ, stadyum ve sanayi bölgesinde meydana gelebilecek acil vakalara daha kısa sürede ulaşılması hedefleniyor.

Özellikle nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu bölgeler, sanayi alanları ve spor tesisleri ile çevre yolu güzergâhında yaşanabilecek acil durumlarda istasyonun önemli bir görev üstlenmesi bekleniyor.

MÜDAHALE KAPASİTESİ ARTACAK

Yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun devreye alınmasıyla birlikte bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve müdahale kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

İstasyonda görev yapacak doktorlu ekip sayesinde, acil vakalara olay yerinde daha etkin müdahale edilmesi ve hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine daha hızlı ulaştırılması hedefleniyor.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ihtiyaç duyduğu anda nitelikli acil sağlık hizmetine en kısa sürede ulaşabilmesi, müdahale sürelerinin azaltılması ve sağlık hizmetlerinin sunum kalitesinin geliştirilmesi amacıyla il genelindeki sağlık yatırımlarının sürdürüldüğü belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi