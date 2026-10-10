Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Köylerarası Futbol Turnuvası, heyecan dolu final karşılaşmasıyla sona erdi. Toplam 138 müsabakanın oynandığı turnuvanın finalinde Kınık ile Kayı köyü takımları karşı karşıya geldi.

Mimar Sinan Sahası’nda oynanan ve köy halkının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın normal süresi 3-3 tamamlandı. Kınık köyünün gollerini Sefa Fındık (2) ve Yasin Özkarslı kaydederken, Kayı köyünün üç golü de Emrah Özkuy’dan geldi.

Şampiyonu belirleyen seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Kınık köyü, kupanın sahibi oldu. Kayı köyü turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Çopraşıklı Deli Kadirspor ve Eskice köyü takımları üçüncülüğü paylaştı.

FİNALE YOĞUN İLGİ

Final karşılaşmasını Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı izledi.

Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Şaban Piyan ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan da final heyecanına ortak oldu.

ŞAMPİYONLUK KUPASI VALİ ÇALGAN’DAN

Maçın ardından düzenlenen törende şampiyon Kınık köyüne kupasını Vali Ali Çalgan takdim etti. İkinci olan Kayı köyünün kupa ve madalyalarını İl Emniyet Müdürü Barış Erkol verdi.

Üçüncü olan Eskice köyünün kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çopraşıklı Deli Kadirspor’un kupasını ise BBP İl Başkanı Özkan Yandım takdim etti.

TURNUVANIN EN İYİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Turnuvanın en iyi futbolcusu Kayı köyünden Emrah Özkuy seçilirken, Sarı Hasan köyü oyuncusu Arif Emir, attığı 14 golle gol kralı oldu. En iyi kaleci ödülü ise şampiyon Kınık köyünün file bekçisi Serkan Akbal’a verildi.

Osmancık Çaylı köyü ve Abdalata köyü en centilmen takımlar seçildi. Sarı Hasan köyü turnuvanın en renkli takımı ödülünü alırken, en iyi taraftar ödülünün sahibi Erdoğan Yağlı oldu.

ARICI’DAN TEŞEKKÜR PLAKETİ

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Şaban Piyan ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’a teşekkür plaketi sundu.

Ödül töreninin ardından Kınık köyü sakinleri, futbolcular ve takım temsilcileri, şampiyonluk sevincini halaylar eşliğinde kutladı.