Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin 7 haftası geride kalırken, milli ara dönüşü deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-0 gibi net bir skorla yenen Arca Çorum FK puanını 10’a yükseltti haftayı 8.sırada kapattı.

DEPLASMANDA TAM 7 PUAN

Arca Çorum FK, 10 puanın 7’sini deplasmanda aldı. İlk hafta İstanbul’da Galatasaray karşısında 90.dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Arca Çorum FK, 5.haftada konuk olduğu Samsunspor’u 5-1 mağlup ederek Süper Lig’deki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Samsunspor’dan sonraki deplasmanında geçtiğimiz Pazar günü Gaziantep FK ile karşılaşan Arca Çorum FK bu kez 3-0 gibi net bir skorla kazanarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ’A KARŞI

Arca Çorum FK, geride kalan 7 haftalık periyotta çıktığı 4 deplasmanda sadece Beşiktaş’tan puan alamadı. Kırmızı-siyahlı takım 3.hafta maçında konuk olduğu Beşiktaş’a 6-2 yenildi.

10 puanı bulunan Arca Çorum FK, diğer galibiyetini ise 4.haftada konuk ettiği Eyüpspor’a karşı 3-0’lık skorla aldı. Kırmızı-siyahlılar sahalarında oynadıkları diğer maçlarda ise Kasımpaşa’ya 1-0, Alanyaspor’a da 2-1 yenildiler.

DEPLASMANDA EN BAŞARILI BEŞ TAKIMDAN BİRİ

Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde geride kalan 7 haftalık periyotta en başarılı deplasman takımı Çaykur Rizespor oldu. 10 puanı bulunan Karadeniz ekibi bu puanların tamamını deplasmanda topladı ve ligin deplasman puan cetvelinde zirveye yerleşti.

Çaykur Rizespor’un ardından Arca Çorum FK, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa 7’şer puanla ikinciliği paylaşıyor. 6’şar puanlı Galatasaray ile Gaziantep FK ise üçüncülüğü paylaşıyor.

Kasımpaşa ve Alanyaspor Çorum deplasmanında da kazanırken, Çaykur Rizespor Arca Çorum FK ile 16 Ekim Cuma günü Çorum’da karşılaşacak.