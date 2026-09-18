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Çorum’un İskilip ilçesi Ulaştepe Mahallesi sakinlerinden, merhum Hüseyin Mıhcı’nın oğlu emekli Albay Ahmet Mıhcı hayatını kaybetti. Ahmet Mıhcı’nın cenazesi yarın (19 Eylül 2026 Cumartesi günü) Ankara Ahmed Hamdi Akseki Camii’nde saat 10.00’da düzenlenecek askeri törenle İskilip’e getirilecek. Albay Mıhcı’nın cenaze namazı, İskilip’te ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ahmet Mıhcı, Hacıkarani Mezarlığı’nda toprağa verilecek. ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

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