Solmaz, “Ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı, işsizlik, adalet ve hukuk alanındaki sorunlar, sağlık, eğitim ve vatandaşlarımızın geçim mücadelesi çözüm beklemektedir” dedi.

İl Başkanı Solmaz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın eşitliği, toplumsal huzur ve kardeşlik hukuku temel değerlerimizdir” ifadesini kullandı.

Yeni Parti Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın konuya ilişkin basın açıklaması şu şekilde:

“TÜRK – KÜRT SORUNU YOK,

HAYAT PAHALILIĞI VAR”

Türkiye’nin bugün karşı karşıya bulunduğu sorunlar açıktır. Ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı, işsizlik, adalet ve hukuk alanındaki sorunlar, sağlık, eğitim ve vatandaşlarımızın geçim mücadelesi çözüm beklemektedir.

Ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımız bu sorunlarla mücadele ederken, Türk ile Kürdün arasında bir sorun varmış gibi yeni gündemler oluşturulmasını doğru bulmuyoruz.

Özellikle güzel ülkemin her bölgesinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da temel beklentisi iş, aş, adalet, güvenli gelecek ve ekonomik refahtır.

Son dönemde Ağrı Dağı ve çevresinde yer alan; “Önce Vatan”, “Türk, Övün, Çalış, Güven”, “Ne Mutlu Türk’üm Diyene”, “Her Şey Vatan İçin” gibi ifadelerin kaldırılması yönündeki tartışmaların da Türk-Kürt meselesi üzerinden değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz.

Bu ifadeler üzerinden Türk ve Kürt vatandaşlarımızı karşı karşıya getirecek bir tartışma yürütülmesi yerine, Türkiye’nin gerçek sorunlarının konuşulması gerektiğine inanıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” sözü; Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında ortak bir millet ve vatandaşlık bilincini ifade eden tarihsel bir anlayışın parçasıdır. Bu ifadeyi farklı etnik kimlikler arasında üstünlük veya ayrımcılık şeklinde yorumlamak, sözün tarihsel bağlamından koparılması anlamına gelir.

Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle bu ülkenin bütün vatandaşları bizim ortak değerimizdir.

Bizim için mesele vatandaşlarımızı kimlikleri üzerinden birbirinden ayırmak değil; her vatandaşımızın eşit, özgür, huzurlu ve refah içinde yaşayabileceği bir Türkiye’nin inşa edilmesidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın eşitliği, toplumsal huzur ve kardeşlik hukuku temel değerlerimizdir.

Bugün Türkiye’nin konuşması gereken;

-Ekonomik sorunları,

-Hayat pahalılığını,

-İşsizliği,

-Hukuk ve adalet sorunlarını,

-Sağlık ve eğitim alanındaki problemleri,

-Esnafın ve çiftçinin yaşadığı sıkıntıları,

-Gençlerimizin gelecek kaygısını çözmektir.

Türkiye’nin gerçek gündemi bunlardır.

Türk ile Kürdü karşı karşıya getirecek suni tartışmalar yerine, milletimizin ortak sorunlarına çözüm üretmek zorundayız.

Yeni Parti Çorum İl Başkanlığı olarak; ayrıştırıcı değil birleştirici, ötekileştirici değil kucaklayıcı, hamaset yerine çözüm odaklı bir siyaset anlayışını savunuyoruz.

Bu ülkenin insanlarını birbirine düşürecek yeni ayrışma alanlarına değil, ortak geleceğimizi güçlendirecek ortak akla ihtiyacımız vardır.

Vatan birdir. Cumhuriyet birdir. Bayrak birdir.

Milletimizin birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü esastır.”

Muhabir: Haber Merkezi