Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanının verilmesinden bugüne, milletin gazilere minnet ve şükran duygusunu yansıtması adına en önemli milli günlerden biri olmayı sürdüren 19 Eylül Gaziler Günü Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Çorum’da da düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.



Çorum’da Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda” temalı yürüyüş, vefa ve birlik mesajlarının öne çıktığı anlamlı bir etkinlik oldu. Ulucami önündeki Tarihi Kent Meydanı’ndan başlayan ve Kadeş Barış Meydanı’na kadar süren yürüyüşe Vali Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, Müftü Şahin Yıldırım, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Şube Başkanı Uğur Beker, Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül, öğretmen, öğrenci, sivil toplum kuruluşu ve meslek odalarının temsilcileri, gençlik liderleri, sporcu grupları ve vatandaşlar katıldı.



Çorum Belediyesi Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe katılanlar Türk bayrakları eşliğinde gazilere olan minnet ve şükranlarını ortaya koydular.

Vali Çalgan yürüyüş sonunda yaptığı değerlendirmede: “19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı kapsamında, “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda” temasıyla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yürüyüşte, birlik ve beraberliğimizin güçlü bir tablosu ortaya konuldu. Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna fedakârlık gösteren kahraman gazilerimize duyduğumuz vefa ve minnet bir kez daha vurgulandı” dedi.