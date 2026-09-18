AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Ahlatcı’ya incelemeleri sırasında Çorum Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan eşlik etti.

Çorum’a kazandırılan merkezin inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldığı, çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

8 BİN METREKARE KAPALI ALAN

Toplam 8 bin 88 metrekare kapalı alana sahip olacak merkez, zemin kat üzerine beş kat olarak planlandı.

Tesiste; 46 tip oda, 1 engelli odası, 1 VIP oda, 9 suit oda, 650 metrekare açık teras, Çok amaçlı toplantı salonları, VIP salon, kadın ve erkekler için ayrı hamamlar, restoran ve mutfak gibi birçok modern bölüm bulunacak.

AHLATCI: "ŞAHANE OLMUŞ"

Merkezi yerinde inceleyen Yusuf Ahlatcı, projenin ortaya çıkan görüntüsünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şahane olmuş” değerlendirmesinde bulundu. Konferans salonları ve restoran başta olmak üzere merkezin birçok bölümünün 5 yıldızlı otel konseptinde tasarlandığını belirten Ahlatcı, tesisin yalnızca Çorum’a değil, bölgeye de hizmet vereceğini ifade etti.

ÇORUM’A DEĞER KATACAK

Ahlatcı, merkezin düzenlenecek eğitim, toplantı ve organizasyonlarla birlikte Çorum ekonomisine de katkı sağlayacağını vurguladı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Yusuf Ahlatcı, merkezin Çorum’a kazandırılmasında destek veren isimlere teşekkür ederek, “Çorum ekonomisi için böyle bir merkezin Çorum’a kazandırılmasında büyük desteklerini gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Güzel şehrimiz Çorum’a hayırlı olsun.” dedi

