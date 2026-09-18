Basın İlan Kurumu (BİK), Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. 18 Eylül 2026 Cuma tarihli ve 33374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme, Çorum'da faaliyet gösteren ve resmî ilan yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerini de yakından ilgilendiriyor.

Yeni düzenlemeyle İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlanan kişilerin, belirlenen şartlar ve sınırlar dahilinde yayın kuruluşlarının asgari kadrosunda gösterilebilmesinin önü açıldı.

ASGARİ KADRODA GÖSTERİLEBİLECEK

Düzenlemeye göre gerekli şartları taşıyan gazete ve internet haber siteleri, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına katılan kişileri asgari kadrolarına dahil edebilecek. Buna göre 10 kişiye kadar asgari kadrosu bulunan yayın kuruluşlarında bir kişi İşbaşı Eğitim Programı kapsamında kadroda gösterilebilecek. Asgari kadrosu 11 ile 20 kişi arasında bulunan kuruluşlarda bu sayı ikiye çıkacak. 20 kişinin üzerinde asgari kadrosu bulunan yayın kuruluşlarında ise en fazla üç kişi program kapsamında asgari kadroda gösterilebilecek.

PROGRAM BİTİNCE DE DEVAM EDEBİLECEK

Düzenlemede İşbaşı Eğitim Programını tamamlayan katılımcılar açısından da dikkat çeken bir hükme yer verildi. Program kapsamında asgari kadroda gösterilen kişiler, işbaşı eğitim belgesi veya sertifikasını aldıktan sonra aynı gazete veya internet haber sitesinde ara vermeden çalışmaya devam etmeleri halinde yönetmelikte belirtilen bazı nitelik ve şartlar aranmadan asgari kadroda yer almaya devam edebilecek.

AYRINTILARI BİK BELİRLEYECEK

Program kapsamında asgari kadroda gösterilecek kişilerin taşıması gereken şartlar ile çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunda olacak. Böylece resmî ilan yayımlayan gazete ve internet haber sitelerinin yerine getirmek zorunda olduğu asgari kadro şartında İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına yönelik yeni bir dönem başlamış oldu. Düzenleme, Çorum'daki şartları sağlayan gazete ve internet haber sitelerini de kapsıyor.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan değişiklik, 18 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

