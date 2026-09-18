Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, “138 milyon liralık kaynak yok olmaya bırakıldı” başlıklı haber üzerine açıklama yaptı. DSİ, Hitit Gökpınar Barajı Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj İşleri’nin tamamlanarak 2017 yılında geçici, 2019 yılında ise kesin kabulünün yapıldığını bildirdi. Tesisin işletme ve bakım-onarım sorumluluğunun ise 2024 yılında Alaca Belediyesi’ne devredildiği belirtildi.

DSİ tarafından yapılan açıklamada, “Çorum-Hitit Gökpınar Barajı Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj İşleri” kapsamında gerçekleştirilen imalatların, hazırlanan projeye uygun şekilde tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu işin 1 Kasım 2017 tarihinde geçici kabulünün, 12 Nisan 2019 tarihinde ise kesin kabulünün gerçekleştirildiği ifade edildi.

“SORUMLULUK BELEDİYEYE DEVREDİLDİ”

DSİ açıklamasında, tesisin işletme ve bakım-onarım sorumluluğunun daha sonra Alaca Belediyesi’ne devredildiği bilgisine de yer verildi.

Alaca Belediyesi Başkanlığı’nın 7 Eylül 2023 tarihli meclis kararı doğrultusunda, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ile Alaca Belediyesi Başkanlığı arasında 13 Haziran 2024 tarihinde devir sözleşmesi imzalandığı kaydedildi.

Sözleşme kapsamında tesisin işletme, bakım ve onarım sorumluluğunun Alaca Belediyesi Başkanlığı’na devredildiği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi