Mecitözü - Mescit Mahallesinden merhum kasap Bayram Turan’ın oğlu, Aydemir ve Halil Turan’ın babası, Kubilay Turan’ın amcasının oğlu İsmet Turan (64), hayatını kaybetti.

Uzun süredir rahatsızlığı nedeni ile tedavisi devam eden İsmet Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turan’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün (16 Eylül 2026 Çarşamba günü) ikindi namazına müteakip Mecitözü merkez Büyük Camiden kaldırılarak Mescit Mahallesi mezarlığına defnedilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi