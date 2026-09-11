Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan stantta çölyak hastalığına ilişkin afiş ve broşürler ile glütensiz ürünler sergilendi.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzman Dr. Mustafa Azak, toplumda çölyak hastalığının bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Çölyak hastalığının bilinirliğini artırmak amacıyla stant açtıklarını ifade eden Azak, "Derneğimize ait glutensiz mutfakta üyelerimizin imal ettiği ürünler sergilenecek. Ayrıca glütensiz ürün imalatında kendini geliştirmiş saygın firmalar tanıtım için ürünlerini gönderdiler. Halk Sağlığı açısından çok önemli olan bu etkinliğimizde halkımıza çölyak hakkında bilgiler verilecek. Vatandaşlarımızın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz standımıza dernek üyelerimizi, aileleri ile birlikte tüm çölyaklıları ve halkımızı bekliyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara çölyak hastalığı hakkında bilgi verileceğini belirten Azak, stantın 13 Eylül'e gününe kadar açık kalacağını kaydetti.

