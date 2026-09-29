Çorum Belediyesi Silmkent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan 12 hobi bahçesi arsasını ihale usulü satacak.

Muhammen bedelleri 1 milyon 140 bin ile 1 milyon 345 bin lira arasında değişen arsaların satışı ilgili yasa çerçevesinde açık teklif arttırma usulü gerçekleştirilecek.

İhale, bugün (29 Eylül 2026 Salı günü) saat 15.00’te Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacak.

Kuruçay Mahallesi 263 adada bulunan yaklaşık 270 metrekare alan olan arsalar açık teklif artırma usulü ile şartnamede belirtilen sıra numarasından başlanılarak hazırlanan şartnameleri dahilinde ayrı ayrı satılacak.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ