Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 İlde 383 arsayı 29 - 30 Eylül 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

ÇORUM'DA 2 ARSA SATIŞA ÇIKTI

Çorum'da da Mecitözü ve Osmancık ilçelerinde 2 arsa satışa çıkarıldı. Konut alanı olarak satışa çıkarılan Mecitözü Elvançelebi Çamlık mahallesindeki arsanın muhammen bedeli 6 milyon 802 bin lira, Osmancık'a bağlı Eymir mahallesinde satışa çıkarılan konut arsasının muhammen bedeli ise 14 milyon 855 bin lira.

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE VAR?

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Muhammen bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olan toplam 1 milyon 684 bin 690 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 383 arsa açık artırmayla satılacak.

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHİ

Açık artırmalar, 29 – 30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

