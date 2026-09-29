MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak tarafından yapılan açıklamada, görev dağılımının teşkilat çalışmalarının daha etkin, koordineli ve güçlü bir şekilde yürütülmesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması ve Çorum’un her kesimine ulaşılması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, belirlenen görev dağılımıyla birlikte her bir teşkilat mensubunun sorumluluk alanının netleştiği ifade edilerek, ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü bir çalışma düzeninin oluşturulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Çıplak, teşkilat mensuplarının üstlendikleri görev ve sorumlulukların bilinciyle Türkiye, millet ve Çorum için çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, görevlerin makam olarak değil, millete hizmet ve teşkilata katkı amacıyla değerlendirildiğini ifade etti.

“Birlik ve beraberlik içerisinde; üreten, çalışan, sahada olan ve şehrimizin her kesimiyle gönül bağı kuran güçlü bir teşkilat anlayışıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullanan MHP İl Başkanı Çıplak, teşkilat çalışmalarında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Çıplak açıklamasının sonunda, “Her görev bir sorumluluk, her sorumluluk ise milletimize hizmet için bir emanettir” ifadelerine yer vererek, yeni görev dağılımının teşkilata hayırlı olması temennisinde bulundu.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Rabbim, görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeyi ve birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yüce Mevlam; utanacağımız işi nasip etmesin, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin.”

GÖREV DAĞILIMI

MHP’de il başkan yardımcılarının yanı sıra farklı çalışma birimlerinden sorumlu isimler de belirlenmiş oldu.

Buna göre Ahmet Hattap İmal gençlik teşkilatlarından, Murat Metin teşkilatlardan (1. bölgeler), İzzet Bilge İl Sekreterliği’nden, Yusuf Barkın Özmiş İl Sekreter Yardımcılığı’ndan, Ahmet Şahinbaş teşkilatlardan (2. bölgeler), Talip Kazak idari işlerden sorumlu olarak görevlendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi

Diğer görev dağılımında ise Derviş Bolat il muhasebesi, Faruk Menteş il muhasebe yardımcılığı, Abdulsamet Ceylan teşkilatlardan (merkez mahalleler 1. bölge), Ertuğrul Dağışan teşkilatlardan (merkez mahalleler 2. bölge), Av. B. Kağan Çelik ve Av. O. Haşim Öztoprak hukuk seçim işleri ve AR-GE, Yener Ceylan yerel yönetimlerden sorumlu (belediyeler genel), Nuri Samet Bozkurt belediye faaliyetlerinden sorumlu, Bülent Yılmaz yerel yönetimlerden sorumlu (merkez köyler), Sinan Eryücel yerel yönetimlerden sorumlu (il özel idaresi-köyler) ve Abdullah Furkan Yılmaz dijital medyadan sorumlu olarak yer aldı. Ayrıca Cemal Özyılmaz iş dünyası (TSO-organize sanayi bölgesi), Orhan Yılmaz iş dünyası (TSO-orta ölçekli kuruluşlar), Fahrettin Çavdar iş dünyası (TSO-serbest meslek kuruluşları), Okan Arık esnaf ve sanatkârlar 1. bölge, Abdullah Oğuz Çatal esnaf ve sanatkârlar 2. bölge, Yaşar Muslu esnaf ve sanatkârlar 3. bölge, Mustafa Ünlü yan kuruluşlar (sendika-tarım), Adem Bıyık kamu kurumu (kamu işçileri-çalışanları), Mehmet Ünlü şehit ve gazi aileleri ile taş mermer özel okullar ve Tuncay Koçak protokol işleri sorumluluklarını üstlendi.Teşkilatın açıkladığı görev dağılımında bazı birimler için ayrıca sorumlular belirlendi. Buna göre Esnaf Birim Sorumluları: “Fatih Öz kader, Burhan Sönmez, Murat Keskin, Murat Longa, Muttalip Yalvaç, Selçuk Topakkaya, Ümit Şahin ve Yılmaz Geloğlu.” Kamu İşçileri Sorumluları: “Ali Can Bolat ve Yasin Yumurtkan.” Tarım Politikaları Sorumluları: “Oğuz Hantal, Deniz Budak ve Burak Bulanık.” Reklam ve Tanıtım Sorumluları: “Muhammed Yalman, Yasin Eren ve Nuri Kılıç.” ve İlçe Birim Sorumluları: “Hasan Kalyoncu, Alper Bükür ve Abdülkerim Daşlı” olarak açıklandı.