Demokrat Parti İl Başkanı Damar, TOKİ’nin “İlk Evim Arsa” projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Damar, 2022 yılında duyurulan projede vatandaşlara sunulan şartlarla bugün ortaya çıkan durum arasında fark bulunduğunu ileri sürdü.

TOKİ’nin resmi açıklamalarında, “İlk Evim Arsa” projesi kapsamında müstakil arsaların planlama durumuna göre yaklaşık 350-500 metrekare büyüklüğünde olmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Kurumun güncel bilgilendirmesinde ise hak sahipliği kuralarının tamamlandığı, arsa tahsis sürecine ilişkin planlama çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.

DP İl Başkanı Damar ise açıklamasında, vatandaşlara başlangıçta 199-200 bin lira seviyesinde sunulduğunu belirttiği arsaların maliyetlerinin 1 milyon 200 bin lira ve üzerine çıktığını, arsa büyüklüklerinin de bazı hak sahipleri açısından daha düşük olduğunu iddia etti.

“Metrekareler küçüldü, fiyatlar 6'ya katlandı” diyen Ahmet Damar, maliyet artışlarının gerekçe gösterilmesine tepki göstererek vatandaşların da ekonomik koşullardan etkilendiğini savundu.

Hak sahiplerinin peşinat ödemelerini yaptığını ve sözleşme imzaladığını belirten Damar, bazı bölgelerde altyapı, yol, su ve elektrik konusunda sorunlar yaşandığını öne sürdü.

Damar, “Ne TOKİ’den ses var, ne Ankara’dan ses. Milletin arsasını ne zaman alacağı meçhul” ifadelerini kullandı.



“SÖZLEŞME ŞARTLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, açıklamasında sözleşmelerde yer alan yapılaşma şartlarına da dikkat çekerek, vatandaşların arsalarını teslim almadan veya altyapı süreçleri tamamlanmadan karşı karşıya kalabileceği yükümlülüklerin yeniden değerlendirilmesini istedi.

“Akitini yerine getir TOKİ. Akitine uymayan sensin, sözleşmeyi bozan sensin, milleti zarara sokan sensin” ifadelerini kullanan Ahmet Damar, TOKİ ve hükümete çağrıda bulundu.

Damar, açıklamasının sonunda yetkililerden vatandaşların yaşadığı sorunlara çözüm bulunmasını isteyerek, “Bu milletin ahını almayın. Bu milletin umuduyla oynamayın. O peşinatlar milletin evlatlarının rızkından kesildi” dedi.