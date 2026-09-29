Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İtfaiye Haftası dolayısıyla Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiye personelinin haftasını kutladı.

Başkan Aşgın’a ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı eşlik etti. İtfaiye teşkilatının çalışmaları, araç ve ekipman durumu ile ihtiyaçları hakkında bilgi alan Aşgın, personelle de sohbet etti.

Çorum’un büyümesiyle birlikte itfaiyenin sorumluluk alanının da genişlediğini belirten Aşgın, görev başında gösterdikleri özveri nedeniyle itfaiye personeline teşekkür etti. Aşgın, “İtfaiyemizin ne kadar diri bir itfaiye olduğu, canlı bir itfaiye olduğu, özveriyle çalıştığı, fedakâr bir itfaiye teşkilatına sahip olduğumuz açıkça ifade ediliyor. Bu bize gurur veriyor. Allah hepinizden razı olsun.” diye konuştu.

İTFAİYEYE 4 YENİ ARAÇ

İtfaiyenin araç ve ekipman kapasitesinin artırılması için yatırımların devam ettiğini belirten Aşgın, son dönemde 4 yeni aracın teşkilata kazandırıldığını söyledi.

Bu yatırımlarla itfaiyenin araç sayısının 16’dan 20’ye yükseldiğini belirten Aşgın, araçlardan ikisinin Almanya’daki bağışçılar aracılığıyla, diğer ikisinin ise belediyenin öz kaynaklarıyla temin edildiğini ifade etti.

İtfaiyenin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda desteklerinin süreceğini belirten Aşgın, “Yeter ki teşkilatımız daha iyi bir noktaya gelsin. Bu eğitimle olacaksa eğitimle, alet ve ekipmanla olacaksa alet ve ekipmanla her zaman arkanızdayız, yanınızdayız.” dedi.

Çorum’un yanı sıra ilçe ve köylere yönelik müdahale kapasitesinin de önem taşıdığını belirten Aşgın, itfaiyenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. Başkan Aşgın, konuşmasının sonunda Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, amirler ve tüm itfaiye personelinin İtfaiye Haftası’nı kutlayarak, “Siz bizim göğsümüzü kabartıyorsunuz. Allah da sizin gözünüzü kabartsın” dedi.

“İTFAİYENİN GÖRMEDİĞİ BİR SEVİYEDE DESTEK GÖRÜYORUZ”

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı da Başkan Aşgın’a, göreve geldiği günden bu yana teşkilata sağladığı destekler nedeniyle teşekkür etti.

Balcı, “İlk göreve geldiğiniz günden itibaren müdürlüğümüze ve teşkilatımıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar alınan araç, ekipman ve personel desteğiyle itfaiye teşkilatının görmediği bir seviyede destek görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Balcı, itfaiye personeli olarak verilen desteğe layık olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

ZAHİR: “2025’TE 1. 800 FAALİYET YAPILDI”

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ise Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 85 personel ve yaklaşık 20 araçla hizmet verdiğini açıkladı.

Bu yıl 4 aracın yenilendiğini belirten Zahir, itfaiyenin araç filosunun güçlendirilmesine verdiği destek nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Zahir, geçen yıl yangın, kurtarma ve denetim çalışmalarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 1.800 itfaiye faaliyetinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR