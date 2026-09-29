İlayda ve Yiğit’in düğün merasimi, Armina Otel’de gerçekleştirildi. Çiftin bu mutlu gününde aileleri, yakınları, dostları ve çok sayıda davetli bir araya gelerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Yoğun katılımın olduğu düğün törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Düğün boyunca davetliler, İlayda ve Yiğit’in mutluluğuna ortak olurken, aileler de misafirleriyle yakından ilgilendi.

Belediye Başkanı Aşgın, genç çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Aşgın, İlayda ve Yiğit çiftine Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye ederek ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.

Düğün töreninde Özbuğrü ve Pulat ailelerinin mutluluğu da gözlerden kaçmadı. Genç çiftin hayatlarını birleştirdiği gecede, aileler çocuklarının bu özel gününde davetlilerle birlikte mutluluk yaşadı.

ÇORUM HABER Pulat ve Özbuğrü ailelerini tebrik eder, genç çifte bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ