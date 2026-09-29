Merkezde koruyucu sağlık hizmetlerinden kronik hastalık takibine kadar çok sayıda sağlık hizmeti sunulacak.

Çorum’da vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı, kolay ve ücretsiz erişimini sağlamak amacıyla Kunduzhan Aile Sağlığı Merkezi yeni hizmet binasında faaliyetlerine başladı.

Devane Sokak No: 7/A adresinde hizmet vermeye başlayan merkezle birlikte bölge halkına daha kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Merkezde yalnızca hastalıkların tedavisine yönelik değil, hastalıklar ortaya çıkmadan önce sağlığın korunmasına yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine de ağırlık verilecek.

BİRÇOK ALANDA SAĞLIK HİZMETİ SUNULACAK

Kunduzhan Aile Sağlığı Merkezi’nde bebek, çocuk ve ergen izlemlerinin yanı sıra gebe ve lohusa takibi ile üreme sağlığı danışmanlığı hizmetleri verilecek. Aşılama ve bağışıklama programları kapsamında da vatandaşlara hizmet sunulacak.

Merkezde ayrıca hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi kronik hastalıkların takibi yapılırken; meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserlere yönelik tarama hizmetleri de yürütülecek. Sigara bırakma danışmanlığı, sağlıklı yaşam rehberliği, erken tanı ve düzenli kontroller de merkezin sunduğu hizmetler arasında yer alacak.

Muhabir: SELDA FINDIK

Çorum İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkezin gebelik döneminden çocukluk çağına ve ileri yaşlara kadar yaşam boyu sağlık izlemini destekleyeceği belirtildi.SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNE YÖNLENDİRMEMerkez aracılığıyla ihtiyaç duyan vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerden de etkin şekilde yararlanması sağlanacak. Bu kapsamda beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı, obeziteyle mücadele, psikososyal destek, çocuk gelişimi, kadın ve üreme sağlığı, tütün bağımlılığıyla mücadele ile koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönlendirmeler yapılacak.İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, Kunduzhan Aile Sağlığı Merkezi’nin yalnızca hastalık durumunda başvurulan bir sağlık birimi olmayacağı, sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi ve vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunulması açısından da önemli bir görev üstleneceği ifade edildi.