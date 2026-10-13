4 deplasman maçından 7 puan çıkartan ve bu alanda Süper Lig’in en başarılı takımları sıralamasında ikinciliği paylaşan Arca Çorum FK, “en golcü deplasman takımı” unvanının da sahibi durumunda.

MAÇ BAŞINA 3 GOL!

4 deplasman maçında rakip fileleri tam 12 kez havalandıran Arca Çorum FK, maç başına 3,0 gol ortalaması tutturdu ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi devleri bile solladı. Kırmızı-siyahlı takım, Galatasaray ve Beşiktaş’a 2’şer, Samsunspor’a 5, en son Gaziantep FK’ya ise 3 gol attı.

12 golle Süper Lig’in deplasmanda en çok gol atan takımı olan Arca Çorum FK’yı 11 golle Göztepe, 7’şer golle de Çaykur Rizespor ve Galatasaray izliyor.

Eyüpspor çıktığı 3 deplasman maçında da gol atamadı ve bu alanda ligin gol atamayan tek takımı durumunda.