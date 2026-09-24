Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD programı kapsamında New York’ta temaslarını sürdürürken, Türkiye’de gruba ait halka açık enerji şirketlerinden dikkat çeken geri alım hamleleri geldi.

Enerya Enerji ve Ahlatcı Doğalgaz, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 22,5 milyonun üzerinde payı piyasadan geri aldı. Geri alımlar için yaklaşık 325 milyon TL kaynak kullanıldı.

Enerya’dan 20,9 milyon lot geri alım

Enerya Enerji, 17 Eylül’de yeni bir pay geri alım programı başlattı. Program kapsamında şirketin 180 milyon adede kadar payı, toplam 2 milyar TL kaynakla geri alabilmesine karar verildi.

Şirket, 17-21 Eylül arasındaki üç işlem gününde toplam 20 milyon 897 bin 797 adet ENERY payı geri aldı. Bu işlemlerde yaklaşık 260 milyon TL kaynak kullanılırken, ağırlıklı ortalama geri alım fiyatı yaklaşık 12,45 TL oldu.

21 Eylül itibarıyla önceki geri alımlarla birlikte Enerya’nın elindeki ENERY paylarının toplamı 389 milyon 425 bin 576 adede, sermayedeki oranı ise yüzde 4,327’ye yükseldi.

Ahlatcı Doğalgaz’dan 1,6 milyon lot

Ahlatcı Doğalgaz da aynı dönemde kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi.

Şirket, 17-21 Eylül tarihleri arasında toplam 1 milyon 637 bin 343 adet AHGAZ payı satın aldı. Bu işlemler için yaklaşık 65,2 milyon TL kaynak kullanıldı.

Geri alımların ağırlıklı ortalama fiyatı yaklaşık 39,82 TL oldu.

21 Eylül itibarıyla önceki dönemlerdeki işlemler de dahil edildiğinde şirketin elindeki AHGAZ paylarının toplamı 79 milyon 170 bin 245 adede, sermayedeki oranı ise yüzde 3,045’e ulaştı.

Enerya’nın geri alım gerekçesi

Enerya, KAP’a yaptığı açıklamada geri alım programının amacını, pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve fiyat oluşumuna katkı sağlamak olarak açıkladı.

Şirketin yeni geri alım programı, piyasalarda sert satışların yaşandığı bir dönemde devreye alındı.

Daha önce de 1 milyar TL’yi aşan geri alım yapıldı

Enerya’nın geri alım hamlesi yeni programla sınırlı değil. 6 Ekim 2025’te başlayan ve 15 Eylül 2026’da tamamlanan önceki program kapsamında 105 milyon 404 bin 634 adet ENERY payı geri alındı.

Bu işlemler için şirket kaynaklarından yaklaşık 1,03 milyar TL kullanıldı.

Ahlatcı grubunun iki halka açık enerji şirketinde aynı dönemde gerçekleştirilen geri alımlar, piyasalardaki dalgalanmanın yoğun olduğu günlerde dikkat çekti. Geri alımlar şirketlerin hisse fiyatına yönelik bir garanti oluşturmazken, şirketlerin kendi paylarını satın alması sermaye piyasalarında izlenen önemli uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.