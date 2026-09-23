Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Abdullah Güdek, merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda görev yapan öğretmenlerle ilgili sosyal medyada gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kamu-Sen İl Temsilcisi Güdek, söz konusu iddiaların öğretmenleri zan altında bıraktığını savunarak hukuki ve idari girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

Abdullah Güdek, eğitim çalışanlarının mesleki itibarının ve çalışma huzurunun korunması gerektiğini belirterek, İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün konuyla ilgili gerekli incelemeyi yaparak olayın tüm yönlerini ortaya çıkaracağına inandıklarını ifade etti.

Son dönemde eğitim ortamlarında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çeken Abdullah Güdek, okulların güvenliğinin sağlanması için önleyici tedbirlerin önem taşıdığını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda bir veli tarafından dile getirildiğini belirttiği iddialara tepki gösteren Güdek, “Bir velinin hem tüm öğretmenleri zan altında bırakacak söylemleri hem de tehdit dilini kullanarak asılsız iddialarla meslektaşlarımızı huzursuz etmeye çalışmasını asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Güdek, konuya ilişkin yasal çerçeve içerisinde gerekli girişimleri başlatacaklarını kaydetti.

“ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ

ONURU KORUNMALI”

Türk Eğitim-Sen olarak öğretmenlerin yanında olduklarını vurgulayan Güdek, bir öğretmenin mesleki itibarı, onuru ve emeğinin korunmasının sendikal sorumluluklarının bir parçası olduğunu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğretmenleri ve okul yönetiminin öğrencilerin nitelikli eğitim alması için ortaya koyduğu emeğin, doğruluğu henüz ortaya konulmamış iddialarla gölgelenmemesi gerektiğini ifade etti.

“MİLLİ EĞİTİM İNCELEMELİ”

Abdullah Güdek, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğünün konuyla ilgili gerekli incelemeyi gerçekleştireceğine ve iddiaların gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılacağına inandıklarını söyledi.

Gerçeğe aykırı olduğunu değerlendirdikleri iddiaları kamuoyuna taşıyan kişi ve yayın organları hakkında ilgili mevzuat kapsamında hukuki ve idari başvurularda bulunulacağını da açıkladı.

“ÖĞRETMENLER KORKU VE BASKI

ALTINDA GÖREV YAPMAMALI”

Yaşanan tartışmaların okul çalışanlarında huzursuzluğa yol açabileceğine dikkat çeken Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Güdek, öğretmenlerin yeni iddialarla zan altında bırakılabilecekleri yönünde endişe yaşamalarının eğitim ortamını olumsuz etkileyebileceğini savundu.

Güdek, “Öğretmenlerimiz korku ve baskı altında değil; huzur ve güven içerisinde görev yapmalıdır” dedi.

Öğrencilerin geleceği için çalışan öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Güdek, doğruluğu araştırılmadan yayıldığını düşündükleri bilgi ve iddialara karşı hukuk çerçevesinde mücadele edeceklerini ifade etti.

Abdullah Güdek, “Öğretmenlerimizin emeğini ve itibarını hedef alan, doğruluğu araştırılmadan kamuoyuna servis edilen her türlü bilgi ve algı oluşturma çabasının karşısında hukuk içinde, belgelerle ve kararlılıkla duracağız” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR