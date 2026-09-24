Eğitim-Sen Çorum Şubesi, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde öğrencileri hedef alan ve 11 öğrencinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyla ilgili Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasına Yeni Parti Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Emek Partisi Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel ve DEM Parti PM Üyesi Ümit Küçükbayatlı da destek verdi.

Açıklamada konuşan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, okullarda giderek artan şiddet olaylarının münferit vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Sırma, eğitim kurumlarında yaşananların toplumsal şiddet iklimi ve eğitim sistemindeki yapısal sorunlarla birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

“Okullarda yaşananlar; eğitim sistemimizin içine sürüklendiği yapısal krizin, derinleşen toplumsal şiddet ikliminin ve öğrencilerin can güvenliğini yok sayan ihmaller zincirinin doğrudan bir sonucudur” diyen Sırma, Milli Eğitim Bakanlığı’nın önceliğinin öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği olması gerektiğini vurguladı.

“ŞEKİLCİ DÜZENLEMELERDEN VAZGEÇİLMELİ”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimdeki temel sorunlara odaklanması gerektiğini savunan Sırma, Bakanlığın “önlük” ve öğretmenlerin giyim kuşamı gibi konular yerine okullardaki güvenlik sorunlarına yoğunlaşması gerektiğini belirtti.

Sırma, “Okullarda öğrenciler saldırıların hedefi olurken, eğitim emekçileri her gün şiddet riskiyle yüz yüze çalışırken, Bakanlığın eğitimin asıl ve hayati sorunu olan ‘güvenli okul, güvenli gelecek’ talebini görmezden gelmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM SADECE GÜVENLİKÇİ YAKLAŞIM DEĞİL”

Okullardaki şiddetin önlenmesi için yalnızca güvenlikçi uygulamaların yeterli olmayacağını dile getiren Sırma, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile sosyal hizmet uzmanlarının eğitim sürecinin merkezine alınması gerektiğini söyledi.

Okullarda psikolojik danışman, rehber öğretmen ve sosyal hizmet uzmanlarının görevlendirilmesinin öğrencilerin ihtiyaçları ve okulların bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik koşulları dikkate alınarak planlanmasını isteyen Sırma, eğitim ortamlarındaki sorunlara önleyici, koruyucu, pedagojik ve sosyal destek mekanizmalarıyla yaklaşılması çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi

“KALABALIK SINIFLAR AZALTILMALI”Eğitim sisteminin uzun süredir devam eden sorunlarından biri olan kalabalık sınıf mevcutlarının da azaltılması gerektiğini belirten Sırma, öğrenciler ve eğitim çalışanları açısından daha sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasını istedi.Müfredatın yalnızca sınava dayalı bir anlayıştan çıkarılması gerektiğini kaydeden Sırma, öfke kontrolü, akran zorbalığıyla mücadele, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle desteklenen güçlü bir pedagojik yapıya ihtiyaç olduğunu ifade etti.Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Kenan Sırma, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlandığı, güçlü pedagojik bağların kurulduğu, nitelikli ve demokratik bir okul ikliminin oluşturulması gerektiğini belirterek, yeni saldırıların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin vakit kaybedilmeden alınmasını istedi.