Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı, teşkilatların hizmet binalarına ilişkin mülkiyet devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

İl Başkanlığı hizmet binası için temin edilen ek bağımsız bölüm ile Alaca ve Osmancık İlçe Başkanlıkları hizmet binalarının mülkiyetleri MHP Genel Merkezi’ne devredildi.

MHP İl Başkanlığı, yapılan düzenlemelerin teşkilatların fiziki imkânlarının güçlendirilmesi ve kurumsal sürekliliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre MHP Alaca İlçe Başkanlığı ile MHP Osmancık İlçe Başkanlığının kullandığı hizmet binalarına ilişkin mülkiyet devir işlemleri resmen tamamlandı. Çorum İl Başkanlığı hizmet binası için temin edilen ek bağımsız mülkiyet de Genel Merkeze devredildi.

Parti yönetimi, söz konusu mülkiyet ve hizmet binası çalışmalarını teşkilatların geleceğine yönelik kalıcı yatırımlar olarak değerlendirdi.

MHP İl Başkanlığı, çalışmaların tamamlanmasında katkısı bulunan teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Açıklamada MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın yanı sıra il başkanı, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile bugüne kadar teşkilatlarda görev alan isimlere teşekkür edildi.

Yapılan açıklamada, “Bu anlamlı çalışmaların hayata geçirilmesinde emeği, katkısı ve desteği bulunan başta Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı olmak üzere; İl Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımızın kıymetli yöneticilerine ve bugüne kadar teşkilatlarımız için emek veren tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

MHP Çorum teşkilatları, birlik ve beraberlik içerisinde yeni projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Açıklama, “Birlikte güçlüyüz, birlikte üretiyoruz, birlikte kalıcı eserler bırakıyoruz. Var olsun teşkilatımız” ifadeleriyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi