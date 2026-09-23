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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Atalay'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca kırarak eve girdi. Ekipler, Atalay'ı evinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Birtatlı Mahallesi'nde yaşayan ve ilçede uzun yıllardır ceviz tüccarlığı yapan İsmail Atalay'a bir süredir ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

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