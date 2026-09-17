Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇORUM HABER’in yayın hayatında 41 yılı geride bırakması nedeniyle gönderdikleri mesajda şöyle dediler:

“Basın kuruluşları, toplumun gündemini kamuoyuna aktarmanın yanı sıra şehirlerin gelişimine, ortak değerlerin yaşatılmasına ve kent kültürünün oluşmasına önemli katkılar sunmaktadır. Çorum Haber Gazetesi de yayın hayatına başladığı 17 Eylül 1985 tarihinden bu yana Çorum’un gündemini takip ederek, kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla buluşturan önemli medya kuruluşlarından biri olmuştur.

Çorum Haber Gazetesi’nin 41 yıllık yayın hayatı boyunca gösterdiği istikrarlı çalışmanın ve gazetecilik alanındaki emeğin değerli olduğunu biliyor, Çorum’un sesini duyurmaya ve kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sunmaya devam eden gazetenin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bugüne kadar emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, yayın hayatında başarılar diliyoruz.”