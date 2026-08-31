Türkiye'deki sosyal destek sisteminde önemli bir değişikliğe hazırlanılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Gelir Tamamlama Sistemi, hanelerin toplam gelirini esas alan yeni bir destek modeli öngörüyor. Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak da anılan sistemin pilot uygulamaların ardından 2027'nin başında Türkiye geneline yayılması planlanıyor.

HERKESE AYNI PARA VERİLMEYECEK

Yeni sistemde vatandaşlara sabit ve eşit miktarda ödeme yapılması yerine haneye giren toplam gelir dikkate alınacak. Hanenin geliri belirlenen gelir sınırının altında kalırsa eksik tutarın devlet tarafından karşılanması öngörülüyor. Böylece destek miktarı her hanenin gelir durumuna göre değişebilecek.

ARADAKİ FARK DEVLETTEN

Sistemin temel amacı düşük gelirli haneler için asgari bir gelir güvencesi oluşturmak. Planlanan modele göre hanenin toplam geliri hesaplanacak ve belirlenen sınırla arasındaki fark tespit edilecek. Şartları karşılayan hanelere bu fark kadar sosyal destek sağlanacak. Örneğin tek başına yaşayan bir yaşlının gelirinin belirlenen sınırın altında kalması durumunda, eksik bölümün devlet desteğiyle tamamlanması öngörülüyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLEYENLERİ DE ETKİLEYEBİLİR

Aile Gelir Tamamlama Sistemi'nin emeklilik tercihleri üzerinde de dolaylı etkisinin olabileceği değerlendiriliyor. Hane gelirinin belirli bir seviyenin altında kalmasının önüne geçilmesiyle vatandaşların yalnızca geçim sıkıntısı nedeniyle erken emekliliğe yönelme eğiliminin azalabileceği öne sürülüyor. Ancak bu değerlendirme, kademeli emeklilik konusunda alınmış yeni bir karar anlamına gelmiyor.

2027'DE TÜRKİYE GENELİNE YAYILMASI PLANLANIYOR

Pilot uygulamalarla yürütülen sistemin 2027 yılının başından itibaren Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sistemin kesin kapsamı, kimlerin destekten yararlanacağı, gelir hesabında hangi kriterlerin dikkate alınacağı ve başvuru şartları gibi ayrıntıların ise uygulamanın ülke geneline yayılmasıyla netleşmesi bekleniyor.

