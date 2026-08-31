TYP kapsamında istihdam edilecek kişiler, 14 Eylül 2026 ile 12 Mart 2027 tarihleri arasında görev yapacak.

Bugün başlayan başvurular 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İŞKUR E-Şube ve Alo 170 üzerinden gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adaylarda şu şartlar aranacak:

18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak,

Başvuru tarihi itibarıyla program devamı süresince 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak,

Son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak,

Öğrenci olmamak. Açık lise ve açık öğretim öğrencileri bu kapsamın dışında tutulacak,

Başvuru şartlarında belirtilen ikamet kriterlerini taşımak,

Terör örgütleriyle iltisak veya irtibatı bulunmamak.

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olan adaylar öncelikli değerlendirilecek. Adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarının 12 Mart 2027 tarihine kadar geçerli olması gerekiyor.

9 AY SINIRI BULUNUYOR

27 Eylül 2017 tarihinden itibaren TYP’lerden toplam 9 ay ve daha fazla süreyle yararlanan kişiler, yönetmelik gereği azami faydalanma süresini tamamlamış sayılacağından yeni programlara başvuru yapamayacak.

Başvuruların 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında ve belirtilen şartlara uygun olarak yapılması gerekiyor.