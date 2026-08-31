Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına yönelik Planlama ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında düzenlenen toplantıya müdürlük bünyesindeki birim amirleri katıldı.

Toplantının ana gündemini yeni eğitim öğretim yılı öncesinde sürdürülen hazırlık çalışmaları ile dönemin başlangıcında gerçekleştirilecek İlköğretim Haftası programı oluşturdu.

Kent genelindeki okul ve kurumlarda devam eden çalışmalar değerlendirilirken, eğitim ortamlarının yeni döneme hazır hâle getirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve eğitim öğretim sürecinin sorunsuz başlaması için yürütülen hazırlıklar ele alındı.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, birim amirlerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Çağlar, yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların koordinasyon içerisinde ve titizlikle tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi ve yeni döneme ilişkin planlamaların gözden geçirilmesinin ardından sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ