Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen “Bilim Her Yerde: Çorum Keşif, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri” projesi için hazırlıklara başladı.

Proje, 6-7 Ekim 2026 tarihlerinde Büyükdüvenci Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek. Etkinliklerde öğrenciler farklı bilim ve teknoloji alanlarında uygulamalı çalışmalarla buluşturulacak.

Program kapsamında robotik kodlama, 3D modelleme, mikroskop ve hücresel yapı incelemeleri, dijital teknoloji, sürdürülebilir su yönetimi, ritim atölyesi ve çeşitli bilimsel keşif etkinlikleri düzenlenecek. Öğrenciler ayrıca bilim söyleşileri, etkileşimli etkinlikler ve deneysel çalışmalarla bilimsel süreçleri yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projeyle bilimi sınıf ortamının dışına taşımayı, öğrencilerin keşfetme, sorgulama, üretme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Köy okullarındaki öğrencilerin bilim ve teknolojiyle daha fazla buluşmasını amaçlayan projenin, bilimi günlük yaşamın bir parçası haline getirmeye katkı sunması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi