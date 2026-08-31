Çorum Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü temizlik çalışmaları kapsamında yer altı çöp konteynerlerinin bakım ve temizliğini aralıksız sürdürüyor.

Çorum Belediyesi ekipleri, kötü koku ve olumsuz görüntülerin önüne geçmek amacıyla yer altı konteynerlerini düzenli olarak temizliyor.

Çalışmaların son adreslerinden biri Gazi Caddesi oldu. Ekipler, bölgedeki yer altı çöp konteynerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirerek hijyen koşullarını iyileştirdi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, temiz bir şehir için çalışmaların her gün ve kentin farklı noktalarında devam ettiği belirtilerek, “Temizlikte 1’inciyiz” mesajı verildi.

Belediye, çevre temizliği ve kent estetiğine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi