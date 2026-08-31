Karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe 29 yıldır faaliyet gösteren Sınırlı Sorumlu 37 No’lu Sakarya VİB Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi (VİB Turizm ), Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti aldı.

GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

28 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla başlayan 3 aylık geçici mühlet kapsamında, konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla şirkete uzman isimler atandı. Sakarya Bilirkişi Bölge Kurulu Konkordato Komiser listesinde yer alan Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Habib Yıldız ve Prof. Dr. Selahattin Karabınar geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

SON İKİ YILDA VERGİ MATRAHI BİLDİRMEDİ

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, şirketin mali tabloları ve vergi levhası kayıtları incelendiğinde 2024 ve 2025 yıllarında vergiye esas matrah bildiriminde bulunulmadığı tespit edildi. Söz konusu veriler, VİB Turizm'in geride kalan iki yıl içerisinde vergiye tabi herhangi bir net kazanç açıklamadığını gösteriyor.