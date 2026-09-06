Çorum Valisi Ali Çalgan, Kırkdilim, Şeyhhamza ve Feruz köylerinin muhtarları ile Kırkdilim köyünden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette köylerin ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri Vali Çalgan’a iletildi. Ziyarete Kırkdilim Köyü Muhtarı Cafer Ercan, Şeyhhamza Köyü Muhtarı Süleyman Sakallı, Feruz Köyü Muhtarı Necmi Sağlam, Kırkdilim Köyü İhtiyar Heyeti Üyesi Mustafa Dalamanlı ve Kırkdilim köyü sakinleri katıldı. Heyet, köylerdeki mevcut ihtiyaçlar ve beklentiler hakkında Vali Çalgan’a bilgi verdi.

Görüşmede muhtarlar, temsil ettikleri köylerin taleplerini doğrudan aktarırken, çözüm bekleyen konular üzerinde istişarelerde bulunuldu.

(Haber Merkezi)

Muhabir: Haber Merkezi