Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, açıklanan son enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler ışığında kamu görevlileri ile emeklilerin yaşadığı alım gücü kaybına dikkat çekerek seyyanen zam çağrısında bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos enflasyonunun %1,84, yıllık enflasyonun ise %31,51 olarak açıklandığını hatırlatan Okumuş, kamu görevlilerine verilen %7’lik zam oranının kısa sürede eridiğini vurguladı.

“MAAŞLAR GÜNCELLENMELİ”

Sıkılaşma politikalarının sabit gelirliler üzerindeki yüküne değinen Okumuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Uzun süredir devam eden sıkılaşma politikaları ve enflasyonu baskılama araçları, ne yazık ki enflasyonu değil; zorlu hayat şartları karşısında kamu görevlilerimizi ve emeklilerimizi baskılamaktadır. TCMB tarafından açıklanan III. Enflasyon Raporu da göstermektedir ki, ekonomik tablo ile sahadaki gerçeklik arasındaki mesafe her geçen gün açılmaktadır. 2025 yılında 2026 yılı için %16 olarak öngörülen enflasyon beklentisinin %28’e yükseltilmesi, maaşlarda yaşanan reel kaybın en somut göstergesidir. Enflasyon beklentisi güncelleniyorsa, kamu görevlilerinin maaşları da ivedilikle güncellenmelidir”

“ENFLASYON ALIM

GÜCÜNÜ ERİTİYOR”

Gıda, kira ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarının memur ve emekli bütçesini zorladığını belirten Okumuş, alım gücünün açıklanan resmi rakamlardan daha hızlı eridiğini ifade etti. Gelirin büyük bir kısmının barınma ve temel harcamalara gittiği bir ortamda geleceğe umutla bakmanın zorlaştığını dile getirdi.

“ÇÖZÜM SEYYANEN ZAMDA”

Toplu sözleşme sürecinde oluşan kayıpların sadece enflasyon farkı verilerek kapatılamayacağını altını çizen Okumuş, sözlerini şöyle tamamladı: "Kamu görevlilerimizin yaşadığı kayıp, salt enflasyon farkıyla tazmin edilecek boyutu aşmıştır. Kayıpların zamana yayılması yerine, alım gücündeki erimeyi doğrudan telafi edecek seyyanen zam kararı zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir. Toplu sözleşme sürecinde beklentileri karşılamayan adımlardan dönülmeli, memurumuzun ve emeklimizin haklı taleplerine kulak verilmelidir." dedi.

(Haber Merkezi)

Muhabir: Haber Merkezi