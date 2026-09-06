Çorum Valisi Ali Çalgan, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ile birlikte Ziraat Odası tarafından işletilen sertifikalı tohum eleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette, Çorum’da tarımsal üretimin geliştirilmesi, çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve mevcut tarımsal altyapının daha etkin kullanılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret sırasında tesisin mevcut çalışma yapısı hakkında Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir'den bilgi alan Vali Çalgan, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, üreticilerin yaşadığı sorun ve talepleri de dinledi.

Ziyarette, tesisin mevcut kullanım alanı ve çiftçilerin ihtiyaçları konusunda kapsamlı bilgi veren Adem Özdemir, daha önceki yıllarda “sertifikalı tohum eleme projesi” kapsamında hayata geçirilen mevcut tesisin özellikle sertifikalı tohum üretimi yapan üreticilere yönelik hizmet verdiğini ifade etti.

Tesisin, kendi tohumunu üreten ancak sertifikalı tohum üretimi yapmayan çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olmadığını belirten Adem Özdemir, Çorum’daki üreticilerin tamamının yararlanabileceği yeni bir tohum eleme makinesine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

“ÇİFTÇİLERİN TAMAMININ

KULLANIMINA SUNULMALI”

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, çiftçilerin talebini Vali Çalgan ve Gültekin ile Taş’a ileterek, yeni bir eleme makinesinin kazandırılmasının üreticiler açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Özdemir, özellikle tohum üretimi yapan çiftçilerle sınırlı kalmayan, Çorum’daki tüm üreticilerin doğrudan kullanabileceği bir sistem kurulmasının tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

YENİ PROJE İÇİN FİKİRBİRLİĞİ

Ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde, Çorum Ziraat Odası’nın talep ettiği yeni tohum eleme makinesi konusunda önemli bir adım atıldı.

Vali Çalgan, DOKAP Başkanı Gültekin ve İl Tarım Müdürü Taş’ın, çiftçilerin doğrudan kullanımına sunulması planlanan yeni tesis ve makine için proje hazırlanması konusunda fikir birliğine vardıkları belirtildi.

Özdemir, hazırlayacakları projenin DOKAP’a sunulması ve gerekli değerlendirmelerin ardından hayata geçirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Adem Özdemir, gerçekleştirilen ziyaret ve çiftçilerin talebine gösterilen ilgi nedeniyle Vali Ali Çalgan, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş’a teşekkür etti.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Özdemir, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Üreticilerim adına kendilerine teşekkür ediyorum. ziyaret esnasında, daha önceki yıllarda sertifikalı tohum eleme projesi kapsamında yapılan tesisin sertifikalı tohum üretimi yapanlara yönelik olduğunu, ilgili tesisin tohum üretimi yapmayan çiftçilerimize hitap etmediğini ifade ettik. bu nedenle çiftçilerimize yönelik yeni bir eleme makinesinin gerekli olduğunu dile getirdik. Sayın Valimiz, DOKAP Başkanımız ve İl Tarım Müdürümüz ile tüm üreticilerimizin bizzat kullanımı için gerekli projenin yapılması konusunda hemfikir olduk. gerekli projenin dokap’a sunulacağı konusunda mutabakata vardık. bu projenin çiftçilerimiz için faydalı ve uygun olacağını ümit ediyoruz” dedi.

“AMAÇ, ÜRETİCİLERİMİZİN

MALİYETİNİ AZALTMAKTIR”

Talep ettikleri yeni tohum eleme makinesinin hayata geçirilmesiyle birlikte çiftçilerin kendi üretimlerinden elde ettikleri tohumların daha etkin şekilde değerlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Adem Özdemir, projenin hayata geçmesi durumunda üreticilerin tohum eleme işlemlerini daha kolay ve uygun maliyetlerle gerçekleştirebilmesinin yanı sıra, kaliteli tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına da katkı sağlanacağını söyledi.

Tarımsal üretimin önemli merkezlerinden biri olan Çorum’da, çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik yatırımların artırılmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Oda Başkanı Özdemir, gündeme getirdikleri yeni tohum eleme makinesi projesinin, yalnızca belirli bir üretici grubuna değil, kent genelindeki çiftçilerin kullanımına sunulmasının hedeflendiğini ve projenin kapsamınında genişleyeceğini açıkladı.

Adem Özdemir, hazırlayacakları projenin DOKAP’a sunulmasının ardından yapılacak değerlendirmelerle Çorumlu üreticilerin kullanımına sunulacak yeni tohum eleme sisteminin tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

(Haber Merkezi)

Muhabir: SELDA FINDIK