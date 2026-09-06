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Yıldızpark Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğün törenine Vali Ali Çalgan, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve ÇESOB’a bağlı odaların temsilcileri, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Özkan Yandım ve çok sayıda davetli katıldı.

Çorum Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanlı Mehmet Gayretli'nin oğlu Oğuzhan Gayretli, Kübra Avcu ile hayatını birleştirdi.

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