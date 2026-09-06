Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, yapım çalışmalarına başlanan İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

Çorum Milletvekili Ahlatcı, önemli ulaşım projelerinden biri olan kavşak çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Çorum’un ulaşım altyapısını güçlendirecek projeler kapsamında yapımına başlanan İYC Farklı Seviyeli Kavşağı’nda çalışmalar başladı. AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, beraberindeki heyetle birlikte şantiye alanını ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ahlatcı, şantiye yetkililerinden projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahlatcı, Çorum’un en önemli ulaşım sorunlarından birinin daha çözümü için önemli bir adım atıldığını söyledi.

Kavşağın tamamlanmasıyla birlikte bölgede trafik güvenliğinin artırılacağını ve ulaşımın daha konforlu ve akıcı hale geleceğini belirten Ahlatcı, çalışmaların yılsonunda tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Yusuf Ahlatcı, “Çorum’umuzun ulaşımını daha güvenli, daha konforlu ve daha akıcı hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı da şehrimizin ulaşımına önemli katkı sağlayacak projelerden biri. Çorum’un en önemli ulaşım sorunlarından birini daha çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi

Projenin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ahlatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu büyük yatırımların şehrimize kazandırılmasında başta liderliğiyle her zaman önümüzü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze ve emeği geçen herkese şahsım ve Çorumlu hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum.”Yusuf Ahlatcı, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek kavşağın yılsonuna kadar tamamlanmasıyla birlikte Çorum trafiğinde önemli bir rahatlama yaşanacağını kaydetti.(Haber Merkezi)