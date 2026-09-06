Çorum merkeze bağlı Çayseki Köyü, yol yatırımlarından payını alamıyor.

Köyün etrafında bulunan diğer köylerin yolları asfaltlanmasına rağmen Çayseki Köyü’nün iki kilometrelik yoluna bir türlü sıra gelmiyor.

Köy halkı bozuk yoldan dolayı araçlarının sık sık arıza yaptığını, kazalara meydan verildiğini ifade ederek, yolun bir an önce yapılmasını talep etti.

Köyün yol sorunları konusunda bir açıklama yapan Cenan Uğurel isimli vatandaş; “Çayseki Köyü merkeze 40 km. uzaklıkta bulunan bir köy. Yanı başımızdaki Mecidiyekavak Köyü’ne kadar yollar yapıldı, ancak her ne hikmetse Çayseki’nin 2 km’lik yolu yapılmadı. Yollar bozuk ve çok kötü durumda. Köyümüze gidip gelmekte zorlanıyoruz. Yolun birçok bölümü kullanılmaz hale gelmiş. Yolun durumuyla kimse ilgilenmiyor. İl Özel İdaresi’nden ve ilgili kurumlardan ilgi bekliyoruz. Lütfen tüm köylere eşit hizmet götürülsün, köyler arası ayrım yapılmasın” dedi.



Muhabir: Haber Merkezi