Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Tahtasız, yaşanan süreçte yalnızca şirketler ve yöneticilerle ilgili soruşturmanın değil, denetim mekanizmalarının da mercek altına alınması gerektiğini belirterek, “Sonu nereye veya kime varırsa varsın gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılmalı” dedi.

Fon krizinin Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer tuttuğunu belirten Tahtasız, kamuoyunun yaşananların siyasi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının da ortaya çıkarılmasını beklediğini ifade etti.

Milletvekili Tahtasız, hükümet yetkililerinin “sonu nereye varırsa varsın ortaya çıkarılacak” yönündeki açıklamalarının somut biçimde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“455 BİN 758 YATIRIMCI”

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) açıkladığı rakamlara dikkat çeken Milletvekili Mehmet Tahtasız, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye sürecinde olduğunu ve söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğunu belirtti.

Çorum Milletvekili Tahtasız, soruşturma kapsamında şirket yöneticileri hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildiğini, para ve mal varlığı hareketlerinin incelendiğini, yurt dışına yönelik para ve kripto varlık transferlerinin de araştırıldığını ifade etti.

Soruşturmanın sonucunu yargının belirleyeceğini vurgulayan Tahtasız, buna karşın kamuoyunun cevap beklediği temel sorunun denetim sürecine ilişkin olduğunu dile getirdi.

Mehmet Tahtasız, “Bu işler bu boyuta gelene kadar denetim mekanizmaları neredeydi?” sorusunu yöneltti.

Vatandaşların yıllarca biriktirdikleri paralarını yatırım fonlarına emanet ederken yalnızca ilgili şirketlere değil, bu şirketleri denetleyen kamu kurumlarına da güvendiğini belirten Mehmet Tahtasız, ciddi usulsüzlük iddiaları bulunması halinde denetimin zamanında ve yeterli şekilde yapılıp yapılmadığının da açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Tahtasız, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Olağandışı işlemler ne zaman fark edildi? Kimler ne kadar kazandı, kimler ne kadar kaybetti? İlişkili şirket ve kişiler arasındaki para trafiği nedir? Denetleyici kurumlar hangi tarihte, hangi adımları attı?”

“ZARARLAR TELAFİ EDİLMELİ”

Yaşanan süreçte hiçbir şirketin, kişinin veya bağlantının soruşturmanın kapsamının dışında tutulmaması gerektiğini ifade eden Tahtasız, tüm iddiaların şeffaf biçimde araştırılmasını istedi.

Mehmet Tahtasız açıklamasını, “Sonu nereye veya kime varırsa varsın gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılmalı, mağdur vatandaşlarımızın zararları bir an önce telafi edilmelidir” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: SELDA FINDIK