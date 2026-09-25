Marmaris’te yaşayan hemşehrimiz, emekli Bağ-Kur Genel Müdürü Yüksel Demirer’in kayınbiraderi Nabi Yarımca (69) dün gece saat 21.00 sıralarında böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bir dönem Çorum’un tanınmış nakliyeci ve madencilerinden “Tek Mehmet” namıyla maruf, merhum Mehmet Yarımca ile merhume Ramise Yarımca’nın oğulları, Sevengül Demirer’in kardeşi, Nazmi ve Necmi Yarımca’nın ağabeyleri, Nur Yarımca’nın eşi, Murat, Ezel ve Erdi Yarımca’nın babaları, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü görevlisi Ertan Üğüten’in halasının oğlu olan Nabi Yarımca’nın cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.