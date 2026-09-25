Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Eylül Ayı Encümen Toplantısı, Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Vali Ali Çalgan başkanlık etti.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, sahipsiz hayvanların doğal yaşam alanlarının işletilmesine ilişkin iş ve işlemler de görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, yürütülen çalışmaların mevzuata uygun şekilde sürdürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ