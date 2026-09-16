Türk PDR Çorum İl Temsilciliği, Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü görevine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Kuas’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Türk PDR Çorum İl Temsilciliği yöneticileri, Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevine atanan meslektaşları ve Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Kuas’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Kuas’a yeni görevi dolayısıyla tebrikler iletilirken, kentte yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

MESLEKİ İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Görüşmede, psikolojik danışma ve rehberlik alanında mesleki dayanışma ve kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Çorum’da sunulan rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Türk PDR Çorum İl Temsilciliği yetkilileri, Yahya Kuas’a yeni görevinde başarılar dileyerek, görev sürecinin Çorum’daki rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarına katkı sağlaması temennisinde bulundu.