Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, “Kırılgan Hayatlardan Güçlü Yarınlara” projesi kapsamında İskilip Kaymakamlığı işbirliğiyle 20 kişilik İşgücü Uyum Programı başlatılıyor.

Toplam 20 kişinin yararlanacağı programda katılımcılar, İskilip Kaymakamlığı tarafından belirlenecek kurumlarda temizlik, bakım ve onarım işlerinde görev yapacak.

Programa katılacak kişiler yaklaşık 9 ay boyunca temizlik, bakım ve onarım işlerinde görev yapacak. Başvurular 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Program 28 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

GÜNLÜK 1375 TL ÖDENECEK

Programın ilk 4 haftasında, 28 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında haftada 5 gün çalışma yapılacak. Sonraki haftalarda ise çalışma süresi haftada en fazla 3 gün olacak.

Katılımcılara İŞKUR tarafından fiilen çalıştıkları her gün için 1375 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri, programa katıldıkları gün üzerinden İŞKUR tarafından karşılanacak. Bu sigorta, emekliliğe yönelik prim kapsamında olmayacak.

Başvurular ALO 170 üzerinden, İŞKUR Mobil uygulamasından veya İŞKUR e-şube üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapacakların sistemde “İşgücü Uyum Programı” bölümünden 22044 numaralı programı seçmesi gerekiyor. Başvuruda sorun yaşayan vatandaşlar, mesai saatleri içinde İŞKUR İl Müdürlüğü personelinden destek alabilecek.

Programa yapılacak geçerli başvurular arasından katılımcılar, ikamet durumlarına göre liste yöntemiyle belirlenecek. Katılımcı listelerinin en geç 23 Eylül Çarşamba günü İskilip Kaymakamlığı ile İŞKUR İl Müdürlüğünde ilan edilmesi planlanıyor.

EN FAZLA 140 FİİLİ GÜN

İşgücü Uyum Programları kapsamında bir katılımcı toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabilecek. Daha önceki programlarda çalışıp 140 güne ulaşmamış olanlar, bu programla birlikte toplam 140 fiili günü tamamladıkları gün programdan çıkarılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Programa başvuracakların İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin ayrıca emekli veya malullük aylığı almaması, başvuru ve program başlangıcından önceki son bir ayda sigortalı çalışmamış olması, son bir yıl içinde yüklenici kurum veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olması gerekiyor.

Aynı adreste yaşayanların toplam aylık kazancının net asgari ücretin iki katını aşmaması da şartlar arasında yer alıyor.

Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından veya işsizlik sigortasından yararlananlar programa katılamayacak.

Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen kişilerin, sistem başvuruyu kabul etmiş olsa dahi programdan çıkarılacağı belirtildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ