Çorum’da kısa bir süre önce mahalle statüsüne kavuşan Karacaköy’ün yeni adıyla Karaca Mahallesi’nde ulaşım sevinci yaşanıyor.

Karaca Mahalle Muhtarı Salih Biçer, Belediye otobüs ve minibüs hattı hizmete başladığını söyledi.

İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan plebisit sonucunda mahalle olma kararı alan Karacaköy’ün Karaca Mahallesi olarak belediye sınırlarına dahil edilmesinin ardından ulaşım konusunda da önemli bir adım atıldı.

Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada, Karacaköy köyünün Karaca Mahallesi olması yönündeki teklif oybirliğiyle kabul edilmişti.

GÜNDE ÜÇ SEFER

Karaca Mahallesi olarak Çorum Belediyesi'ne yaptıkları ulaşım taleplerinin karşılık bulduğunu belirten Muhtar Biçer, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla mahalleye belediye otobüsü/minibüs hattı seferlerinin başladığını açıkladı.

Yeni ulaşım hizmeti kapsamında mahalleye sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç sefer düzenlendiğini kaydeden Muhtar Biçer, "Böylece Karaca Mahallesi sakinleri şehir merkezine ve diğer bölgelere ulaşım konusunda önemli bir kolaylığa kavuşmuş oldu" dedi.



BİÇER’DEN TEŞEKKÜR

Karaca Mahalle Muhtarı Salih Biçer, mahalle halkının ulaşım talebinin karşılanmasından dolayı Çorum Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhtar Biçer, mahalle sakinleri adına yaptığı açıklamada, başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere ulaşım hizmetlerinde görev yapan tüm yetkililere ve çalışanlara teşekkür ederek, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karaca Mahalle Muhtarı Salih Biçer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “14.09.2026 Pazartesi günü mahallemize seferlere başlayacak olan, sabah, öğle ve akşam olmak üzere hizmet verecek Belediye Otobüs/Minibüs Hattı için başta kıymetli Başkanım Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Ulaşım Hizmetleri Başkanım Zübeyir Tuncel’e, Ulaşım Hizmetleri Müdürüm Engin Türkol’a, Ulaşım Hizmetleri Amiri Ahmet Bey’e ve Ulaşım Hizmetleri çalışanlarına tüm komşularımız adına canı gönülden teşekkür ederim.”

Karaca Mahallesi’nde başlayan yeni ulaşım hizmetinin, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırması ve şehir merkezine ulaşımı daha rahat hale getirmesi bekleniyor.