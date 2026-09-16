Baletler Köyü Belgeseli'nden yeni haberi olduğunu dile getiren Özdemir, belgeseli çok merak ettiğini ve programdan sonra hemen izleyeceğini belirterek esprili şekilde şunları söyledi: "Çok ilginç Çorum'un bir köyünde gençler 15-16 yaşında Ankara Devlet Opera Balesinde iş buluyorlarmış. 13 genç orada balet olmuşlar. Adam diyor ki bizim köyün geçim kaynağı hayvancılık, tarım ve bale. Şahane hikaye. Dört dörtlük bir hikaye yani."

EN ÇOK ÖDÜL ALAN BELGESEL

Yönetmenliğini Çorumlu hemşehrimiz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Diren’in üstlendiği ’Baletler Köyü’ belgeseli; 2025 film sezonunda ulusal ve uluslararası festivallerde kazandığı 15 ödülle yılın en çok ödül alan kısa belgeseli oldu.