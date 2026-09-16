Çorum Barosu’nun yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Basri Bağcı, Çorum’un kendisi ve Anayasa Mahkemesi açısından özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çorum’un özellikle ticaret ve sanayide gösterdiği gelişime dikkat çeken Bağcı, kentin kendi imkanları ve dinamikleriyle önemli bir başarı ortaya koyduğunu ifade etti.

Bağcı, “Çorum ile gurur duyuyoruz. Süper Lig’de takımı olması da bunda etken. Ayrıca ticaret ve sanayide devlet yatırımı çok kısıtlı olmasına rağmen kendi dinamikleriyle belli bir noktaya gelen bir il. Orta Anadolu’da örnek teşkil eden bir il. Bu Çorum imajının oluşmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çorum’un Anayasa Mahkemesi’nde özel bir yeri var”

Çorum’un Anayasa Mahkemesi açısından da ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bağcı, “Çorum’un Anayasa Mahkemesi’nde de özel bir yeri var. Sürekli bir veya birden fazla üyenin, tesadüf mü, şans mı, imkan mı diyelim, yer aldığı bir yer” ifadelerini kullandı.

“Savunma, yargının en önemli ayaklarından biri”

Konuşmasında hukukun üstünlüğü ve savunmanın yargı sistemi içerisindeki önemine de değinen Bağcı, adaletin güvenli bir ortamda oluşmasının önem taşıdığını belirtti.

Bağcı, “Burada hukukun üstünlüğü çok önemli. Hukukun üstünlüğünün tecelli etmesinde yargının bütün unsurlarının, üç sacayağının da etkili olduğunu ifade etmek istiyorum. Savunma da bunun en önemli ayaklarından biri. İnşallah daha da gelişmiş bir hukuk sisteminde, Çorum’un da katkı sağladığı, bu binanın da katkı sağladığı bir hukuk sistemi oluşur” dedi.