Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde, Doç. Dr. Pınar Yazgaç'ın farklı zamanlarda ve farklı şehirlerde çektiği fotoğraflardan oluşan "Gördüklerim" adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

DPÜ Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi Müdürü ve Müzeler Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Yazgaç tarafından hazırlanan sergide, Kütahya'nın yanı sıra Konya, Amasya, Bursa ve Çorum gibi Anadolu'nun farklı şehirlerinden fotoğraf kareleri yer alıyor. Sergide toplam 52 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Yazgaç'ın farklı zaman dilimlerinde çektiği fotoğraflar arasından özel olarak seçtiği karelerden oluşan sergi, Anadolu'nun farklı şehirlerinde karşılaştığı görüntüleri, kültürel dokuyu, mimariyi, renkleri, motifleri ve günlük yaşamdan izleri bir araya getiriyor.

FOTOĞRAFI TARİHİ BİR KAYIT OLARAK GÖRÜYOR

Fotoğrafların geçmişe ilişkin görsel bir belge niteliği taşıdığına dikkat çeken Yazgaç, çektiği karelerde yaşanmışlığın ve gerçekliğin korunmasının kendisi açısından önemli olduğunu belirtti. Fotoğrafın bir kayıt unsuru olduğunu söyleyen Yazgaç, kendi objektifinden gördüğü dünyayı, kendi bakış açısı ve duygularıyla fotoğraf karelerine aktardığını ifade etti. Yazgaç, "Sanatın ötesinde gerçeklik taşıyor, yaşanmışlık taşıyor ve bir kayıt unsuru. Yani tarihi bir gerçeklik taşıyor ve kendi objektifimden, kendi bakış açım ve duygumla sonsuza hapsettiğim kareler diyebilirim" diye konuştu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı