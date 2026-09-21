Türk Kızılay ekipleri, gönüllü kan bağışı çalışmaları kapsamında Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde kan bağışı organizasyonu gerçekleştirdi.

Kurum personellerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş da gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Gerçekleştirilen bağışlarla ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanırken, ihtiyaç sahibi hastalara da umut olundu.

Kan bağışının acil durumların yanı sıra ameliyatlar, tedavi süreçleri ve düzenli kan ihtiyacı bulunan hastalar açısından hayati önem taşıdığı belirtildi. Gönüllü ve düzenli kan bağışlarının sürdürülmesinin, ihtiyaç duyulan kan ve kan bileşenlerinin zamanında temin edilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Muhabir: SELDA FINDIK